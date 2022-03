Tournée Minérale: een maand zonder alcohol maar vol commentaar

Tournée Minérale is net voorbij. Alcohol drinken mag dus weer voor de vele deelnemers. Het glas wijn of de pint bier laten staan is trouwens niet eens het moeilijkste aan de uitdaging. Weerstaan aan de sociale druk, daar gaat het om. Wie geen alcohol drinkt - tijdelijk of voor een lange periode – wordt een beetje vervelend genoemd, saai of een sfeerbederver. Waarom is dat zo? Waarom vinden we wie niet drinkt irritant?