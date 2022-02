Op 20 maart gaat het tiende seizoen van De mol van start. Zopas is de trailer van de jubileumeditie gelanceerd en daarin duikt op het einde een mysterieus figuur op.

De mol, samen met De slimste mens ter wereld een van de kroonjuwelen van Play4, trekt dit jaar naar de Canarische Eilanden. Op zondag 20 maart wordt de eerste aflevering uitgezonden. Presentator Gilles De Coster ontvangt zijn kandidaten op Lanzarote en vandaaruit wordt het island hoppen naar de andere eilanden van de archipel voor de Afrikaanse westkust.

Het aankondigende filmpje begint met een beeld van een mysterieuze man met hoed die voorovergebogen aan een rijkgevulde feesttafel zit. ‘Ik ben de mol en dit is het tiende avontuur. Dat moeten we toch vieren?’, zegt hij en prompt stroomt de champagne. De verrassing komt evenwel op het einde wanneer de man die zichzelf de mol noemt plots zijn gelaat toont. Er verschijnt een onbekende jongeman over wie Play4 geen verdere informatie wenst te geven. Is hij een deelnemer? Een would-be mol? Een nieuwe co-presentator? Of vertegenwoordigt hij een nieuw element in het spel?

Wat wel al vaststaat is dat de finale van De mol op 8 mei geprogrammeerd staat. De ontmaskering van de saboteur zal niet alleen op Play4 te volgen zijn, er komt ook een groot finale-evenement in Paleis 12 in Brussel. Ook Café De Mol keert dit jubileumseizoen terug: op 13 maart krijgt u daar de voorstelling van de kandidaten.