Belgische voetbalbond steunt boycot Rusland

De Belgische voetbalbond verleent zijn steun aan Polen, Tsjechië en Zweden die eind maart weigeren oefeninterlands tegen Rusland te spelen. Daarmee volgt België het voorbeeld van onder meer Engeland, Wales en Albanië.

‘De Belgische voetbalbond is geschokt door de gebeurtenissen in Oekraïne’, laat de KBVB weten. ‘We veroordelen de agressie van Rusland en steunen de weigering van Europese landen om tegen Rusland te spelen.’

België gaat niet zo ver zelf wedstrijden tegen Rusland te boycotten. ‘Maar dat komt omdat de komende maanden geen wedstrijden tegen Rusland op het programma staan’, klinkt het bij de bond. ‘Daarom zou het een beetje flauw zijn zelf wedstrijden tegen Rusland te boycotten.’

Toch bestaat de kans dat België in 2022 nog tegen Rusland speelt. Tijdens het vrouwen-EK in Engeland bijvoorbeeld of op het mannen-WK in Qatar. En in september moet de nationale U19 in principe in Rusland tegen Rusland spelen. Onder nieuwe Fifa-regels zou die wedstrijd op neutraal terrein worden gespeeld zonder dat de Russische hymne en vlag gebruikt mogen worden.

Internationaal is felle kritiek te horen omdat Rusland niet helemaal wordt geschorst door de Wereldvoetbalbond.