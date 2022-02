Schutter opent vuur op restaurant in Schoten: negen kogelgaten gevonden

In Schoten zijn verschillende kogelinslagen gevonden in de gevel van restaurant Jack’s aan de Bredabaan. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

De schoten werden allicht afgevuurd in de nacht van zondag op maandag. Er is geen sprake van gewonden.

‘Het zou gaan om negen kogelgaten in totaal’, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. Hoe laat dit precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie kreeg geen oproep van de feiten. ’Het was de poetsvrouw die rond 4 uur ‘s ochtends de kogelinslagen opmerkte.’

Het gerechtelijk labo kwam maandagochtend ter plaatse om vaststellingen te doen.

Over de dader(s) of het motief is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht, maar of daar aanwijzingen voor zijn, is niet bekend.