Zeker elf doden bij ontploffing in Colombiaanse steenkoolmijn

Bij een ontploffing in een mijn in Colombia kwamen al zeker elf mensen om. Vier anderen zijn vermist.

Minstens elf mijnwerkers zijn zaterdagavond omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn in Colombia. Nog eens vier anderen worden vermist, zo maakte het nationaal mijnagentschap (ANM) bekend. Reddingsploegen en brandweerlieden vrezen dat zij bij de explosie om het leven zijn gekomen.

Een mogelijke oorzaak voor de explosie in de La Chapa-mijn in de centraal-Colombiaanse stad Tasco werd aanvankelijk niet genoemd. Lokale media meldden dat er methaangas was ontbrand.

Ongevallen in de Colombiaanse mijnbouwsector komen regelmatig voor omdat sommige ondernemingen illegaal zijn en bedrijven veiligheidsmaatregelen niet altijd goed afdwingen. De mijn in Tasco was niet illegaal, zei de ANM.

In 2021 waren er 128 mijnongevallen in Colombia. Daarbij vielen 148 doden. Volgens de ANM vonden er dit jaar al 19 mijnongevallen plaats, met 36 doden tot gevolg.