Europees filiaal Sberbank op rand van faillissement

Het Europese filiaal van de Russische staatsbank Sberbank staat op de rand van het faillissement. Dat blijkt uit een beoordeling van de Europese Centrale Bank (ECB). De liquiditeitspositie van de bank is verslechterd na de Russische inval van Oekraïne.

Sberbank Europe, met hoofdzetel in Oostenrijk, en haar dochters in Kroatië en Slovenië ‘gaan failliet, of zullen waarschijnlijk failliet gaan’, luidt de analyse van de Europese Centrale Bank. Ook de dochters in Bosnië, Servië, Tsjechië en Hongarije staan op omvallen, maar die vallen buiten de bevoegdheid van de ECB.

De huidige geopolitieke spanningen hadden een ‘aanzienlijke uitstroom van deposito’s’ bij Sberbank Europe tot gevolg, licht de ECB toe. ‘Dit heeft geleid tot een verslechtering van de liquiditeitspositie.’ Bovendien zijn er ‘geen beschikbare maatregelen met een realistische kans’ om het tij te doen keren.

Volgens de ECB beheerde Sberbank Europe eind 2021 een vermogen van 13,6 miljard euro. De centrale bank herinnert eraan dat tegoeden op een bankrekening tot 100.000 euro beschermd zijn in de Europese Unie.

Sberbank is samen met vier andere grote Russische banken sinds vorige week het doelwit van Amerikaanse sancties. Bovendien is de staatsbank ook een van de instellingen die getroffen worden door de uitsluiting van het internationale bankensysteem Swift.