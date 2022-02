Zulte Waregem boekt levensbelangrijke zege in zespuntenmatch tegen Seraing

Oef. Mooi was het niet, goed allerminst, maar Zulte Waregem heeft tegen Seraing wel een noodzakelijke driepunter gepakt. Seraing morste vooral in de eerste helft met de kansen, terwijl Jelle Vossen een zeldzame kans voor de thuisploeg wel afwerkte. Het volstond voor Essevee om een 1-0-zege over de streep te trekken en de kloof met Seraing te vergroten tot zes punten.

Het belang van de partij viel niet te onderschatten, want Essevee en Seraing zullen samen met Eupen uitmaken wie voorlaatste wordt. Het was Seraing dat het best uit de startblokken schoot en Essevee meteen naar de keel greep. De thuisploeg kwam al na een minuut met de schrik vrij toen Maziz een schitterende pass van Cachbach niet kon bekronen met een doelpunt. Het was de eerste van een resem kansen voor de bezoekers. Zo mikte Mikautadze een keer voorlangs, terwijl ook het vizier van Maziz niet precies stond afgesteld. De grootste kans was evenwel voor Dabila, maar hij mikte tegen de paal.

Seraing zonder stress

Van degradatiestress was bij de bezoekers weinig te merken, ze speelden met veel vertrouwen en probeerden er combinerend door te geraken. Bij rust hadden Les Métallos dan ook 70 procent balbezit. Zulte Waregem maakte op zijn beurt opnieuw weinig klaar. Maar dat voetbal niet altijd eerlijk is, kon Seraing aan den lijve ondervinden, want bij de eerste de beste Waregemse uitbraak stond het wel 1-0. Gano stuitte in eerste instantie nog op Dietsch, maar tegen de rebound van Vossen was de Franse doelman kansloos. Essevee op voorsprong. Dik tegen de gang van het spel in, maar dat kon iedereen met een rood-groen hart worst wezen.

Schoemaat tekort

Vlak na rust wist Essevee zijn voorsprong ook bijna te verdubbelen, maar Dietsch verhinderde met een uitstekende parade dat een afgeweken voorzet van De Neve in doel viel en op de daaropvolgende hoekschop moest Cissé op de lijn redding brengen. Kansen dus voor Zulte Waregem, maar voor het overige bleef het spelbeeld wel hetzelfde: Seraing was dominant, maar vergat zijn momenten te grijpen.

De grootste kans was nog voor Maziz, die een schoenmaat tekortkwam om een voorzet van Mikautadze in doel te glijden. Maar kansen zoals in de eerste helft kreeg Seraing niet meer en ook een slotoffensief bleef uit, waardoor Esseveee – waar Doumbia nog dé kans op 2-0 miste – uiteindelijk de drie levensbelangrijke punten thuishield. En dat zorgde in Waregem voor een enorme opluchting, want met zes punten voorsprong op Seraing zet het een reuzestap richting het behoud