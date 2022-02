Russische rappers zonder vrees roepen op tot protest

In Oekraïne en Rusland protesteren kunstenaars openlijk tegen de Russische ­inval, maar daarbuiten blijven ­reacties vooralsnog uit.

De belangrijkste actie in de cultuursector zou de komende dagen of maanden uit Parijs kunnen ­komen. Daar is een discussie ­begonnen over de kunstverzameling Morozow, die in de Fondation ­Vuitton hangt. Moet het museum sluiten en een recordopkomst aan bezoekers (nu al een miljoen) ­missen? En kan Frankrijk de collectie van tweehonderd topwerken in ­beslag nemen wanneer de expo op 6 april afgelopen is?

In de VS werden knopen drastisch doorgehakt. Nadat de ­klantenlijn van Carnegie Hall in New York donderdag roodgloeiend had gestaan, werd beslist om dirigent ­Valery Gergiev afgelopen weekend te vervangen door ­Yannick Nézet-Séguin. Gergiev heeft nauwe banden met Poetin, steunde eerder openlijk de annexatie van de Krim en veroordeelde de inval van zijn land in Oekraïne niet. Ook latere concerten van Gergiev in Europa staan op de tocht.

‘Ik breng vrede’

Vele popmuzikanten in Oekraïne zelf gebruiken dezer dagen ­so­ciale media. Dj Ivan Dorn vroeg zijn Russische fans op Instagram om niet stil te blijven: ‘Wij willen zelf ons lot bepalen.’ Zijn label Masterskaya verbrak de contracten met zijn Russische artiesten.

Singer-songwriter Khrystyna Soloviy bracht vlak voor de Russische inval een nieuwe song uit, ‘Ya Nesu Myr’ (Ik breng vrede), met de boodschap dat jonge mensen in Oekraïne van onder het Russische juk uit willen.

Fondsen verzamelen

In Rusland steken vooral ­rappers zonder veel vrees hun nek uit. Sommigen veroordelen de ­‘militaire agressie’. De populaire Oxxxmiron noemt de oorlog openlijk ‘een catastrofe en een misdaad’ en schrapte uit protest zijn volle­dige tournee, met meerdere uit­verkochte concerten in Sint-Petersburg en Moskou.

En via Twitter lanceerde Nadya Tolokonnikov, van de punkband Pussy Riot, hevige kritiek op de inval en op Poetin. Ze richtte meteen ook een fonds op om fondsen te verzamelen voor burgerorganisaties in Oekraïne die mensen helpen die op de vlucht of in gevaar zijn. Pussy Riot kwam al meermaals hard in botsing met Poetin en werd daarvoor meermaals gearresteerd en opgesloten.