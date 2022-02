In elke hoek van Kiev zijn er zware gevechten

Vijf dagen na de invasie van Oekraïne gaat het Russische offensief onverminderd verder. Russische troepen blijven op drie fronten druk zetten. Vooral in het noorden lijkt het Oekraïense verzet effect te hebben.

‘Waar zijn ze?’, vroeg de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov zich gisteren af. ‘Waar zijn zij die “beloofd hebben” dat ze Kiev binnen 72 uur zullen in­nemen? Ik zie ze niet.’ Vijf dagen na de invasie van Oekraïne hebben de Russische troepen nog geen ­volledige grip op de hoofdstad Kiev. Volgens Reznikov komt dat door een geslaagd Oekraïens verzet. ‘Velen hebben zich over hun angst kunnen zetten en durven het Kremlin uit te dagen’, aldus Reznikov. Volgens The Kyiv Independent gaat het om 37.000 burgers.

Maar het Russische offensief gaat onverminderd door. Om de Oekraïense hoofdstad verder klem te zetten, zetten de Russische ­troepen druk op drie fronten in het land. ‘In elke hoek van de stad zijn er zware ­gevechten’, zegt Ilja Rakos (59), die in Kiev woont. ‘We hebben het ergste nog niet ­gezien, vrees ik.’ Ook de luchthaven van ­Zjytomyr, een stad ten westen van Kiev, lag onder vuur. De ­Iskander-raketten die er vielen zouden ­vanuit Wit-Rusland gelanceerd zijn. Ondertussen blijft het Russische offensief ook in het ­zuiden van het land terrein ­winnen. Rusland beweert Berdjansk en Cherson, twee ­haven­steden, ingenomen te hebben. De ­Oekraïense burgemeester van ­Marioepol vertelde dan weer aan Ukrainska Pravda dat Russische troepen ­binnenvielen met tanks.

Beslag op tanks

Sinds zaterdagnacht flakkerden in Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne, gevechten op. Op ­sociale media zijn filmpjes te zien van militaire voertuigen die door het centrum van de stad rijden. Charkov, ruim 450 kilometer ten noordoosten van Kiev, situeert zich op zo’n 50 kilometer van de grens met Rusland. De plaatselijke gouverneur, Oleh Sinegubov, droeg eerst iedereen op om binnen te ­blijven, maar liet nadien weten dat de stad ‘onder Oekraïense controle’ is met dank aan het verzet. Ook in Tsjernihiv, een stad zo’n 150 kilometer ten noorden van Kiev, ­zouden de Russen er niet in ­geslaagd zijn om verder op te rukken. Het ­Oekraïense leger heeft daar beslag gelegd op enkele Russische tanks en nam twee Russische militairen gevangen.

Ad-hocbevelen

Het lijkt erop dat het Oekraïense verzet de Russische opmars richting Kiev heeft vertraagd. Maar ­betekent dat ook dat de Russen ­volledig gestopt kunnen worden? Volgens het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank die de situatie op de voet volgt, zullen de Russen zich via ­andere steden een weg banen naar Kiev. ‘Maar de successen die ­Rusland in het zuiden boekt, zijn het gevaarlijkst’, waarschuwt het ISW. Om het verzet ­tegen te gaan, zullen ze meer en heviger aanvallen, schrijft het. Maar daarbij ­ondervinden de Russische troepen wel een prangend probleem, aldus het ISW. ‘Ze hebben moeilijk­heden met hun bevoor­rading. Er is een ­tekort aan brandstof en ze ­krijgen door de slechte planning voort­durend ad-hocbevelen.’

Volgens de Oekraïense overheid zouden sommige Russische soldaten deserteren en zich gevangen ­laten nemen. Ruim 3.000 Russische soldaten zijn gestorven sinds het begin van de invasie, stelt ­Oekraïne. ‘Sommigen onder hen ­waren jong’, zegt Rakos. ‘Ze ­zaten nog maar net in het leger en moesten plots komen vechten tegen ­boze Oekraïeners voor 200 dollar per maand. Velen zijn verward en willen hier niet zijn.’