Fifa: Rusland moet al zijn thuiswedstrijden op neutraal terrein en zonder toeschouwers afwerken

De Wereldvoetbalbond heeft zondagavond een sanctiepakket afgekondigd tegen Rusland. ‘Geen enkele internationale competitie mag nog afgewerkt worden op Russisch grondgebied, thuiswedstrijden moeten op neutraal terrein en zonder toeschouwers gespeeld worden.’

‘Daarnaast zal de lidstaat die Rusland vertegenwoordigt dat doen onder de naam RFU (Russische voetbalbond, red.) en niet langer onder de naam “Rusland”. Bij interlands van het nationale team zijn vlaggen en volkslied verboden’, staat in de mededeling van de Fifa.

‘Fifa houdt nog gesprekken met onder meer Uefa en het IOC over eventuele bijkomende maatregelen, zoals een uitsluiting van alle competities, als er in de nabije toekomst geen verbetering van de huidige situatie merkbaar is.’

Abramovitsj voorzitter af bij Chelsea

De Russische zakenman Roman Abramovitsj heeft zaterdag het beheer van de voetbalclub over aan de bestuurders van de Chelsea Foundation. Dat heeft de club bekendgemaakt. Het bestuur plooit onder de druk om individuele sancties tegen Russische oligarchen te nemen. Abramovitsj was destijds een van de vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin. In het verleden ondervond hij al problemen om nog aan een visum voor het VK te geraken.