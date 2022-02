Zelenski bedankt België voor extra wapens

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft België zondagavond bedankt voor de extra wapens aan Oekraïne. Hij deed dat met een boodschap op Twitter.

‘Het was fijn om te vernemen dat, in navolging van de overeenkomst van gisteren, België ons nog eens 3.000 machinegeweren en 200 antitankwapens zendt’, schrijft Zelenski. ‘Dank u Alexander De Croo voor uw leiderschap.’ Onze premier had zaterdagavond nog een gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Zaterdag raakte bekend dat ons land 2.000 machinegeweren gaat leveren aan het Oekraïense leger en 3.800 ton brandstof zal sturen, om de Oekraïense troepen te bevoorraden. Zondag kondigde De Croo aan dat dit nog zal worden opgevoerd. Er worden 3.000 bijkomende machinegeweren en 200 antitankwapens ter beschikking gesteld.

Recht op zelfverdediging

Ondertussen liet De Croo weten dat Rusland zich niet bedreigd moet voelen. Dat zei hij zondagavond in Het Journaal op Eén, in reactie op de beslissing van de Russische president Vladimir Poetin, die het leger gevraagd de nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten. De uitspraak hoort volgens De Croo bij de oorlogsretoriek van de voorbije dagen.

De premier kreeg de vraag voorgeschoteld hoe ernstig de dreiging genomen moet worden. ‘Rusland moet zich niet bedreigd voelen, er gaat geen enkele dreiging uit van de Navo-landen naar Rusland. Het enige wat de Navo-landen zeggen, is dat een soeverein land, Oekraïne, het recht heeft zichzelf te verdedigen’, luidde het antwoord. Poetin had de beslissing om de nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten gerechtvaardigd met ‘de oorlogszuchtige verklaringen van de Navo’ ten aanzien van Rusland.

‘Hoofd koel houden’

Het wereldwijde protest van honderdduizenden mensen tegen de militaire inval maakte meer indruk op de premier, dan de uitspraken over de nucleaire afschrikkingsmiddelen. Daarbij beklemtoonde De Croo dat er geen dreiging uitgaat van de Navo, dat de verdragsorganisatie enkel zegt zich te verdedigen bij bedreiging en dat Poetin de zaken omdraait.

‘Dit hoort bij de oorlogsretoriek die we de voorbije dagen gezien hebben. Je zit hier met een autocraat die bijzonder oorlogszuchtig is’, voegde De Croo nog toe over de nucleaire dreiging. ‘Vandaar dat de Navo beslist heeft om zich op de oostgrens beter te verdedigen.’ Volgens de premier moet ‘iedereen het hoofd koel houden’ en moet een zinloze oorlog gestopt worden.