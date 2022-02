EU gaat voor het eerst wapens financieren in een oorlog en legt Rusland nóg extra sancties op

De Europese Unie neemt nieuwe bijkomende maatregelen tegen Rusland. Zo sluit de EU het luchtruim voor Russische vliegtuigen en financiert ze voor het eerst ooit wapens voor een oorlog. ‘Er is een taboe gesneuveld.’

Het was de Russische president Poetin die afgelopen donderdag in een speech waarschuwde dat elke vreemde staat die zou interveniëren in de oorlog in Oekraïne represailles te wachten staat ‘zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt’. Maar het is de Europese Unie die nu sancties oplegt die de Russische president nog niet eerder meemaakte. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte bekend dat de Europese Unie voor het eerst de aankoop en levering van wapens zal financieren aan een land dat wordt aangevallen. ‘Er is een nieuw taboe gesneuveld’, zei Josep Borrell, de vertegenwoordiger van het Buitenlandbeleid van de EU, daarover. ‘Het taboe dat de Europese Unie geen wapens voorziet in een oorlog.’ Persagentschap Reuters citeert een bron binnen de Commissie die stelt dat het om 450 miljoen euro voor wapens zou gaan. Een bijkomende 50 miljoen zou worden voorzien voor ander materiaal, zoals medische goederen.

• Reconstructie: Hoe Poetin het Westen een rad voor de ogen draaide

Russische media afgesloten

Nog een niet eerder geziene stap: de staatsmedia van Rusland worden gebannen in de EU. De toegang tot RT (vroeger Russia Today) en Spoetnik wordt afgesloten, in de strijd tegen ‘de toxische desinformatie van de media die Poetins oorlog proberen te rechtvaardigen en verdeeldheid willen zaaien in Europa.’

De Commissievoorzitter maakte verder bekend dat het Europese luchtruim gesloten wordt voor alle Russische vluchten, ook de privéjets van oligarchen mogen niet meer landen en opstijgen in of vliegen over Europees gebied.

Ook Wit-Rusland, waar Poetin-bondgenoot Loekasjenko de plak zwaait, moet het nu ontgelden, ‘vanwege zijn medeplichtigheid aan deze wrede aanval op Oekraïne’. Wit-Rusland krijgt een pakket economische bestraffingsmaatregelen te verwerken. De EU legt een exportverbod op voor onder meer tabak, hout, ijzer, staal en cement.