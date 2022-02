België legt bevriezing gasprijs op EU-tafel

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legt maandag op een bijzondere top van de Europese ministers van Energie een voorstel op tafel om de gasprijzen te bevriezen. De prijsregulering moet ertoe leiden dat de situatie, die voor vele gezinnen onhoudbaar dreigt te worden, niet verder escaleert, en moet dus een ‘dempend’ effect hebben voor de eindgebruiker.

De vraag is of de Europese Commissie, die over het algemeen niet te vinden is voor prijsregulering, hiermee zal kunnen instemmen. Een alternatief zou een mechanisme kunnen zijn dat ervoor zorgt dat gascentrales, die in de meeste gevallen de elektriciteitsprijzen bepalen, de facturen niet verder omhoog drijven. In beide gevallen is het de bedoeling om de Russische president Vladimir Poetin een wapen uit handen te slaan.

Daarnaast komt ook de energiebevoorrading op tafel. Duitsland heeft al plannen bekendgemaakt om twee lng-terminals te bouwen om vloeibaar aardgas als alternatief voor Russisch gas te kunnen aankopen.

Derde steunpakket

In eigen land zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de oorlog in Oekraïne ‘verstrekkende gevolgen’ zal hebben voor de beslissing over de energiebevoorrading die de regering op 18 maart neemt. De Croo verzekert wel dat de regering ‘beredeneerde’ beslissing zal nemen en haar koelbloedigheid bewaren. Ook bij Groen klinkt het dat een beslissing op basis van feiten en cijfers genomen zal worden. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet vorige week al weten dat hij streeft naar een energiemix waarin gas een zo klein mogelijke rol speelt.

Van der Straeten werkt ook een derde steunpakket voor elektriciteit en gas. Behalve de btw-verlaging, gekoppeld aan accijnzen en het sociaal tarief, zou ook een extra steunmaatregel daar deel van kunnen uitmaken.