Kuurne-Brussel-Kuurne: Fabio Jakobsen troeft in late massaspurt Caleb Ewan af

Fabio Jakobsen heeft zijn voorjaarsklassieker beet. Op de Brugsesteenweg rekende hij af van Caleb Ewan die met zijn jump te laat kwam. Daarmee zorgde hij niet alleen al voor zijn vijfde zege van het seizoen, maar ook dat Patrick Lefevere na de mistige prestatie van zijn team in de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw breeduit kon lachen. De Fransman Hugo Hofstetter werd derde.

Vlaamse hellingen of nieuwe Waalse hellingen: het werd een typische Kuurne-Brussel-Kuurne waarin de beteren weg reden op de Côte de Trieu, maar we daarna slechts één vraag moesten beantwoorden: komt de groep met de spurters nog mee voorin of niet? Ja dus, zoals zo dikwijls. Dat is het koersverhaal in een notendop maar hoe het zover kwam, lees je hieronder.

De 74ste Kuurne-Brussel-Kuurne begon onder een stralend blauwe lucht en een leuke februari-zon. De Spanjaard Luis Mas Bonet van Movistar lag na 12 kilometer aan de basis daarvan. Hij kreeg met Bas Tietema en Arjen Livyns een tandem van Bingoal – Pauwels Sauces WB mee, de Nederlander Taco van der Hoorn van Intermarché – Wanty Gobert, Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Wessel Krul (Human Powered Health) en de Gentenaar Jules Hesters van Sport Vlaanderen-Baloise. Het peloton weigerde het zevental evenwel ver weg te laten rijden. Ook al omdat er met Taco van der Hoorn en Luke Durbridge twee zeer geroutineerde aanvallers onder het zevental zaten. De vluchters trokken met een maximale voorsprong van circa 2 min 30 seconden over de Tiegemberg en de Kattenberg, de eerste twee van de dertien hellingen van de dag.

Ploegmaten Ben Healy en Julius van den Berg van EF Education-EasyPost hielden op de Vlaamse hellingen een koppeltijdrit en kwamen op 101 km van de finish voorin aansluiten: negen leiders dus die 2 minuten voorop reden, maar dan loste Bas Tietema de rol en wat verder Wessel Krul. Toen de rechtstreeks uitzending begon, slonk de voorsprong en zag je meteen Quick-Step Alpha Vinyl en Bora-hangrohe voorin het peloton verschijnen. Dat was het voorspel die de hele eerste koershelft overlapte.

Op le Hameau de Papin in Frasnes-lez-Anvaing, een helling in het Henegouwse Pays des Collines, schakelde het peloton onder impuls van Ineos-Grenadiers een versnelling hoger. Hoewel het nog 90 km van de streep was, scheurde de groep langs alle kanten open, maar richting Le Bourliquet was het dan weer piano piano in het peloton. Waardoor de voorsprong van de zes leiders (Hesters ook overboord) ineens weer van een halve minuut naar 1’17” ging. In deze fase ging Laurenz Rex op zoek naar de leiders met de vergeefse hoop om er ploegmaat Bas Tietema te vervangen. Op de Kruisberg waren ze nog met vier voorin: Van der Hoorn, Livyns, Durbridge en Luis Mas.

De tweede eendagswedstrijd van het internationale seizoen ontwikkelde zich zoals verwacht: de heuvelzone diende om de ploegmaten van de sprinters en eventueel spurters uit te dunnen. Vooral Ineos-Grenadiers was daar heel bedrijvig in, ook al gaf zelfs Caleb Ewan op de Kruisberg geen kik. Daarna versnelde Kasper Asgreen zodat het peloton opnieuw eenheden verloor en in de aanloop naar de Trieu (nog 62 km) was de vroege vlucht een feit, terwijl Arnaud De Lie voeling verloor met het peloton.

Benoot zorgde op de Trieu voor de eerste gevaarlijk aanval van de dag. Met hem kwamen zijn ploegmaten Van Hooydonck en Laporte voorin, Asgreen, Küng, Pidcock, Narvaez, Skujins, Touzé, Ludvigsson, Wright, Garcia Cortina, Durbridge, Trentin, Vauquelin, Van der Hoorn en Livyns.

Op 50 km van het einde was de voorsprong 49 seconden. In eerste instantie probeerde Israel-Premier Tech de scheve situatie recht te zetten en daarna werkten ook Lotto-Soudal, Alpecin-Fenix en Bahrain-Victorious mee. Terwijl er bij de zeventien voorin een pak ‘slepers’ zaten. In de omgeving van Bellegem, op de kasseien van de Beerbosstraat, wakkerden eerst Garcia Cortina en daarna Trentin en Van der Hoorn het vuur wat aan, maar het was al smeulend. Benoot, Pidcock, Durbridge en Vauqelin hielden het daar al voor bekeken. Wat later Skujins en Garcia Cortina… Hoe Laporte, Narvaez en een beresterke Van der Hoorn het ook probeerden, dit was de kroniek van een aangekondigde hergroepering. Voor de tweede keer al. Het was alleen wachten tot het moment dat het peloton besliste de drie leiders te grijpen. Dat gebeurde niet vooraleer alle ploegen al hun mannetjes op rij hadden voor hun verschillende sprinters en Quick Step moest wel Steimle, Asgreen en Lampaert opsouperen. De laatste honderden meters rolden ze voorbij. Zo werd het een nieuwe groepsspurt dus, voor het derde jaar op rij al.

Wat deden de Belgen?

Tiesj Benoot was onderweg nog maar eens de ‘Belg van de dag’. De Drongenaar nam weer de rol van verkenner op zich. Op de Côte de Trieu sloeg hij toe. Zoals hij zaterdag richting de Muur ook deed, maar opnieuw nam niemand meteen de handschoen op, maar zijn mokerslag zorgde wel voor dé aanval van de dag.

Greg Van Avermaet (derde in de Omloop Het Nieuwsblad) en Oliver Naesen (vierde) zagen we geen moment onderweg, net als Jasper Stuyven (tiende zaterdag) die met zijn Trek-Segafredo duidelijk voor later gepiekt heeft.

Bij Lotto-Soudal was het vooral Frederik Frison die locomotief speelde om Ewan & Co terug te brengen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Sep Vanmarcke was er ook op de tweede openingsdag van het internationaal openingsweekend niet bij. De kopman van Israel-Premier Tech was onvoldoende hersteld van een verkoudheid die hij einde vorige week opliep. Zijn ploegmaat Tom Van Asbroeck verzorgde anders wel de show, want bij de presentatie nabij de Sint-Pieterskerk nam hij op het podium vlotjes de micro over van Karl Vannieuwkerke en stelde hij zelf de ploegmaten voor. Ook niet erbij: Fernando Gaviria, de Colombiaan van UAE Team Emirates die zaterdag een sleutelbeenbreuk opliep in de zone na de Wolvenberg en moet geopereerd worden. Ook Bert Van Lerberghe (buikloop) werd bij Quick Step-Alpha Vinyl te elfder ure vervangen door Kasper Asgreen die eerst niet voorzien was.

Er wel weer bij: Nils Eekhoff die zaterdagmorgen na twee positieve sneltesten forfait gaf voor de Omloop Het Nieuwsblad. Bij hem thuis in Haarlem liet hij een pcr-test afnemen die zaterdagavond een negatief resultaat gaf. Waardoor de Nederlander van Team DSM dan maar opnieuw in de auto sprong, richting West-Vlaanderen. Zondagmiddag was hij dolblij dat hij Kuurne-Brussel-Kuurne kon rijden want het was de allereerste koers van het seizoen voor de ongekroonde wereldkampioen bij de U23 in Harrogate 2019.

Uitslag

1) Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

2) Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

3) Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

4) Daniel McLay (Arkéa-Samsic)

5) Giacomo Nizzola (Israel-PremierTech)

6) Dries Van Gestel (Team TotalEnergies)

7) Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

8) Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

9) Matteo Trentin (UAE Team Emirates)

10) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)