Poetin wil angst voor de kernbom zaaien

Poetin heeft het Russische leger bevel gegeven om de ‘afschrikkingstroepen’ in hoogste staat van paraatheid te plaatsen. Wat betekent zijn nucleaire dreigement?

Het was opnieuw in een toespraak op de Russische staatstelevisie dat president Poetin de politieke leiders in het westen waarschuwt voor waar hij toe in staat is. Als reactie op de ‘agressieve’ uitspraken en ‘illegale’ sancties vanuit het westen, beveelt hij - na overleg met zijn minister van Defensie Sergei Shoigu en het hoofd van de Russische generale staf Valery Gerasimov - om de afschrikkingsmacht in de hoogste staat van paraatheid te brengen. Die afschrikkingsmacht bestaat onder meer uit nucleaire wapens en intercontinentale langeafstandsraketten. Wat die hoogste staat van paraatheid juist inhoudt, is niet duidelijk. Wellicht betekent het dat de kernwapens sneller inzetbaar zullen worden gemaakt, maar Poetin dreigde er (nog) niet expliciet mee dat hij ze ook echt zal inzetten.

Al zal het geen toeval zijn dat Wit-Rusland vandaag een referendum houdt over een nieuw aan te nemen wet die komaf zou maken met de niet-nucleaire status van het land. Als dat wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zullen voor het eerst sinds de val van de Sovjet-Unie nucleaire wapens toegelaten worden op Wit-Russisch grondgebied. Wit-Rusland was, net als Oekraïne overigens, één van de landen die hun kernwapens opgaven toen de voormalige Sovjet-Unie ineenstortte. Vandaag is Wit-Rusland een belangrijke lanceerbasis voor Russische wapens in de oorlog met Oekraïne. De Wit-Russische president Loekasjenko maakt geen geheim van zijn steun aan Poetin.

DS VIDEO - Poetin plaatst ‘nucleaire afschrikkingstroepen’ in hoogste staat van paraatheid. Video: De Standaard

Wederzijdse vernietiging

Poetins waarschuwing is bedoeld om de Navo te doen afzien van haar steun aan Oekraïne. Zijn aankondiging komt enkele uren nadat de VS, Groot-Brittannië en verschillende Europese landen beslisten enkele Russische banken af te snijden van het internationale betaalsysteem Swift. Hoever is Poetin in staat te gaan? Daarover wil hij op z’n minst verwarring en angst zaaien. Hij had eerder al (DS, 24 februari) landen bedreigd met represailles ‘zoals u die nog nooit in uw geschiedenis hebt meegemaakt’ als ze zich zouden moeien met de Russisch-Oekraïense crisis.

Sinds de Koude Oorlog tot nu houdt een militaire doctrine de machtsverhoudingen in de wereld min of meer in evenwicht: de wederzijds gegarandeerde vernietiging. Het is de wetenschap dat wanneer een staat de vijand totaal de vernieling in bombardeert met kernwapens, die gebombardeerde staat toch nog in staat zal zijn tot vergelding met eigen kernwapens. Elke kernaanval op een nucleair land is als het ware suïcidaal. Die afschrikking met nucleaire wapens bracht ons de voorbije decennia stabiliteit: een evenwicht van terreur.

Grootste kernwapenarsenaal

Rusland mag dan wel het land zijn met het grootste kernwapenarsenaal ter wereld (op de tweede plaats volgen de Verenigde Staten), het weet dat de Navo over voldoende nucleaire kracht beschikt om Rusland te vernietigen. Poetin hint op de mogelijkheid dat de huidige strijd in Oekraïne uit zou kunnen monden in een nieuwe wereldoorlog. Een scenario dat we ons nog moeilijk kunnen voorstellen sinds de val van de Berlijnse muur. De voorbije dagen vertelden internationale experts hoe onwaarschijnlijk ze het achten dat Poetin daadwerkelijk nucleaire wapens zal inzetten. Sinds de Tweede Wereldoorlog (met de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki) heeft geen enkel land nog kernwapens gebruikt. In 2017 dreigde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump er wel nog mee de zogenaamde rode knop in te drukken tegen Noord-Korea. Maar het bleef bij een dreigement.

Reactie Navo

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, heeft zich in een eerste reactie bezorgd getoond over de beslissing van Kremlinleider Vladimir Poetin om de afschrikkingswapens van de atoommacht in speciale staat van paraatheid te brengen. ‘Dit toont hoe ernstig de toestand is en waarom we werkelijk de rangen moeten sluiten’, zei hij in een gesprek met BBC.

Over een mogelijke reactie van de NAVO op de aankondiging van Poetin liet hij zich niet meteen uit. Automatismen bij dergelijke gevallen bestaan niet binnen het bondgenootschap. Beslissingen van de NAVO moeten door alle 30 lidstaten in consensus genomen worden. De atoommachten van de NAVO, met name de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië, kunnen wel al reageren.