Gent troeft favoriet Aalst af en verovert eerste Beker van België volleybal

Caruur Gent heeft zondag in het Sportpaleis in Antwerpen de Beker van België volley voor mannenteams veroverd. De Gentenaars versloegen in de finale favoriet Aalst met 1-3. De setstanden waren 25-21, 23-25, 23-25 en 14-25.

Aalst begon sterk en won de eerste set. De Ajuinen leken die lijn ook in de tweede set door te trekken, maar Gent sloeg terug en hing de bordjes gelijk. Ook in de derde set waren de Gentenaars baas. Aalst wilde reageren in de vierde set, maar maakte te veel fouten. Gent speelde op een wolk en stoomde door naar de eindzege.

Het is voor Gent de eerste Beker van België uit de clubgeschiedenis. Lindemans Aalst maakte jacht op zijn eerste bekerwinst sinds het team in de Ajuinenstad zijn thuisbasis heeft. Aalst won de Beker van België in het verleden (op papier) wel vier keer, maar dan als (Asse-)Lennik (in 1985, 1992, 1993 en 2015). In 2016 maakte het team een doorstart en verhuisde de club naar Aalst.

Roeselare won de zes voorgaande jaren de Beker van België. De West-Vlamingen sneuvelden deze jaargang in de kwartfinales tegen Menen, dat in de halve finales op zijn beurt werd uitgeschakeld door Gent. Aalst wipte in de halve finales Haasrode-Leuven.

Later zondag (17.30 uur) staat in het Sportpaleis ook de finale van de Beker van België bij de vrouwen op de agenda. VDK Gent en Oudegem kijken elkaar in de ogen om eindwinst.