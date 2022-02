Moskou zet de aanval op Oekraïne onverminderd voort. Na een nieuwe nacht vol bombardementen, waarbij ook gasleidingen geraakt zijn, zouden de Russen Charkov, de tweede stad van het land binnengetrokken zijn. In Kiev was het iets rustiger. In het noorden van het land heeft een Oekraïense man geprobeerd een Russische tank tegen te houden, door erop te klimmen.

Meerdere olieterminals gebombardeerd

Ten zuidwesten van Kiev, in de stad Vasylkiv, hebben Russische troepen een gas- en olieterminal in de buurt van een militair vliegveld gebombardeerd. Ook elders in het land werden gasleidingen geviseerd. In Charkov, de tweede stad van Oekraïne, hebben de Russen een pijpleiding opgeblazen. Pro-Russische separatisten in Loehansk stellen dat het Oekraïense leger een olieterminal in de regio heeft beschoten.

'Polen komen massaal af om hulp te bieden'

In het kleine grensstadje Przemysl komen de treinen uit Oekraïne aan. Van heinde en ver zijn Polen gekomen om de vluchtelingen onderdak te bieden. En aan de Oekraïense kant van de grensovergang in Medyka staat een ellenlange file van auto’s met vluchtelingen. Corry Hanké, onze correspondente ter plaatse, beschrijft de situatie aan de Poolse grens.

'Afgelopen nacht was wreed'

In een televisietoespraak sprak de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder meer over de bombardementen zaterdagnacht. ‘De Russen viseren zelfs kinderdagverblijven’