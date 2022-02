Waarom het echte dodental in Oekraïne moeilijk te achterhalen is

Op de vierde dag van de Russische inval in Oekraïne loopt de dodentol op. Dat er ook burgerslachtoffers vallen, lijdt geen twijfel. Maar hoeveel dat er zijn, blijft een vraagteken. De onafhankelijke waarnemers die normaal de slachtoffers tellen, zijn veelal zelf op de vlucht of zitten in schuilkelders.

De Oekraïense vertegenwoordiger in België, Jehor Pyvovarov, zei deze ochtend in De Zevende Dag dat er al 400 Oekraïners gesneuveld waren, onder wie 20 kinderen. Dat is heel wat meer dan de 64 gedode burgers ...