Blessure houdt Thomas Meunier lange tijd aan de kant

Foto: Action Images via Reuters

Rode Duivel Thomas Meunier komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Op Instagram bevestigt de rechterflankverdediger van Borussia Dortmund zondag dat hij een pees in zijn dijbeen heeft gescheurd.

In maart en april zal Meunier alvast niet voetballen, zegt hij. ‘Uit de diagnose blijkt dat ik een pees aan de achterkant van mijn dijbeen heb gescheurd. In maart en april ben ik zeker niet beschikbaar voor BVB. Tot snel voor nieuwe avonturen’, schrijft Meunier bij een foto waarop hij poseert met krukken.

De 30-jarige Meunier blesseerde zich donderdag in het Europa League-duel tegen het Schotse Rangers, waarin hij na 45 minuten werd vervangen. In de Bundesliga kwam hij voor het laatst in actie op 6 februari tegen Bayer Leverkusen (2-5 verlies). Daarna ontbrak hij tegen Union Berlijn (0-3 winst) en Borussia Mönchengladbach (6-0 winst).

Eind maart spelen de Rode Duivels vriendschappelijk tegen Ierland en Burkina Faso maar daarvoor zou Meunier sowieso niet geselecteerd worden omdat bondscoach Roberto Martinez al eerder aankondigde alleen spelers met minder dan 50 caps op te roepen. De teller van Meunier staat op 54 (acht goals).