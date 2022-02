Na de zege, de Strava-statistiek: Wout van Aert knalde de beste finish ooit uit zijn benen

Wout van Aert soleerde zaterdag op indrukwekkende wijze naar winst in de Omloop Het Nieuwsblad. En dus was het uitkijken naar de Strava-cijfers van de Belgische kampioen.

Een cartouche van Tiesj Benoot, een solide beklimming van de Muur en een splijtende demarrage op de Bosberg. Zo fietste Van Aert zich een weg naar winst. Hij gaf er zichzelf vervolgens een bijnaam voor: ‘Wout Bosberg’, grapte hij op Strava. Hij reed gemiddeld 42,2 kilometer per uur over de 211 kilometer van het Omloop-parcours.

Foto: Strava

Opvallend daarbij: Van Aert reed de KOM (King of the Mountain, een besttijd op Strava, red.) van Alexey Lutsenko uit de boeken. Meer bepaald op de strook van 17 kilometer (met de Muur en de Bosberg) richting de finishlijn. Van Aert deed daar zaterdag 22’31” over aan een gemiddelde van 46,7 km/u, exact 1 km/u sneller dan de Kazach in 2019 en 18 seconden sneller dan Aleksander Kristoff zaterdag.

Foto: Strava

Van Aert voegde nog twee KOM’s aan zijn palmares toe: ‘Afdaling naar Nederzwalm met Scheldepeloton’ (waar hij 65,2 km/u naar beneden reed) en ‘Eikenmolen hard’ (waar hij twee seconden sneller was dan Benoot en Tom Pidcock). Op de Muur reed de Belgische kampioen een persoonlijk record met een tijd van 2’56” aan 22,0 km/u. Maar dat was pas voor de 37ste tijd. Remco Evenepoel heeft daar overigens de tweede tijd ooit, met 2’44”.