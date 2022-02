Toeristische overnachtingen tijdens krokusvakantie weer op peil van voor corona

De toeristische overnachtingen in Vlaanderen zitten volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen opnieuw op het niveau van pre-coronajaar 2019. Dat is vooral te danken aan de toename van het aantal binnenlandse boekingen.

Dat meldt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir zondag in een persbericht. ‘Deze cijfers bevestigen dat we stap voor stap uit het dal klimmen. We zijn er nog niet, maar het is wel een mooie opsteker voor de vele toeristische ondernemers in Vlaanderen die het enorm moeilijk hebben gehad en vaak nog steeds hebben’, klinkt het bij Demir.

Het totale aantal overnachtingen krijgt vooral een flinke boost door binnenlandse boekingen (+42 procent). Dat maakt het verlies van buitenlandse bezoekers - nog steeds -24 procent - ongeveer helemaal goed. Toch is ook dit cijfer beter dan vorige vakantieperiodes. Zo lag het aantal buitenlandse bezoekers tijdens de afgelopen kerstvakantie nog 28 procent lager.

Vooral de kust gaat een goede krokusvakantie tegemoet met in totaal een vijfde meer overnachtingen dan in 2019. Bij de kunststeden gaat het nog steeds om een verlies van 9 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan de buitenlandse markt, waar nog een verlies van 16 procent wordt genoteerd. Al is ook dat een stuk beter dan tijdens de herfst- en kerstvakantie toen het verlies inzake buitenlandse bezoekers respectievelijk nog 35 en 32 procent bedroeg.

‘We weten dat onze kunststeden tijdens corona de grootste klappen hebben opgevangen door het wegblijven van de buitenlandse bezoekers. We zijn daarom met Toerisme Vlaanderen vorig jaar gestart met een gerichte campagne in het buitenland om hun troeven in de verf te zetten en we zien nu al de eerste voorzichtige resultaten. De kunststedencampagne loopt trouwens ook nog dit en volgend jaar volle bak verder’, besluit minister Demir.