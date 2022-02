De Oekraïense president Volodimir Zelenski verwerpt het Russische voorstel om te onderhandelen in Minsk. Zelenski benadrukte in een televisietoespraak dat hij open staat voor gesprekken op andere locaties.

Er zou een Russische delegatie wachten in de Wit-Russische stad Homel, maar volgens Zelenski is Wit-Rusland ongeschikt als locatie, omdat het geen neutraal land is. In het land bevinden zich namelijk ook Russische troepen, die van daaruit ook Oekraïne zijn binnengevallen.

‘Warschau, Bratislava, Boedapest, Istanboel, Bakoe. We hebben die allemaal voorgesteld. Om het even welke andere stad is goed voor ons - in een land van waaruit geen raketten op ons worden afgevuurd. Dat is de enige manier voor eerlijke onderhandelingen die echt een einde kunnen maken aan de oorlog’, zei Zelenski zondag in een videoboodschap.

Het Oekraïense leger schoot zondagochtend een raket neer die was afgevuurd vanop Wit-Russisch territorium. ‘Een nieuwe oorlogsmisdaad’, noemde de Oekraïense legerchef dat. ‘Anders waren gesprekken in Minsk wel mogelijk geweest’, aldus Zelenski.

Gevechten niet opgeschort

De Russen verduidelijkten zondag wel nog dat mogelijke onderhandelingen geen reden zijn om het huidige offensief op te schorten. Ook vrijdag kwam er al een voorstel van Rusland om vredesonderhandelingen op te starten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Volgens het Kremlin werden toen de militaire operaties even stilgelegd.