Gekrenkte trots en wraak heersen in het Kremlin

Het lijkt wel alsof we het nu pas goed beseffen: in het Kremlin zit iemand die razend is en een sterk leger heeft. Maar wanneer is Poetin die opgekropte woede beginnen omzetten in daden? En is er dan niemand die hem tot rede kan brengen?





Niemand kan in het hoofd van Poetin kijken. We weten alleen dat hij sinds de oorlog in Syrië veel assertiever op het wereldtoneel staat. Journaliste Corry Hancké, die zelf enkele maanden in Rusland woonde, over de gekrenkte trots en de wraakgevoelens die in het Kremlin de plak zwaaien.

