Coronacommissaris Facon waarschuwt: ‘We juichen wéér te vroeg’

‘Opnieuw onderschatten we het virus. We juichen wéér te vroeg.’ In een interview met De Zondag waarschuwt coronacommissaris Pedro Facon dat de pandemie nog niet voorbij is. Hij pleit dan ook voor code geel, maar mét behoud van het CST. ‘We moeten ons bewust blijven van de risico’s.’

Pedro Facon brengt niet de meest opbeurende boodschap. Hij wil vooral vermijden dat we te vroeg alles lossen, zegt hij. ‘Er zijn nog altijd duizenden besmettingen en bijna tweehonderd hospitalisaties per dag.’ Cijfers die we niet zomaar naast ons mogen neerleggen, zegt hij, want dan maken we dezelfde fout als vorig jaar. ‘We juichen wéér te vroeg. Vorig jaar dachten we dat het rijk der vrijheid eraan kwam. Dat bleek voorbarig. Vandaag onderschatten we het virus opnieuw. ’

Opflakkeringen na de zomer

Zijn advies voor het Overlegcomité dat komende vrijdag, 4 maart, bijeenkomt, is er één waarbij we wel naar code geel mogen overgaan, maar bepaalde maatregelen aanhouden. Mondmaskers in de zorg en op het openbaar vervoer, verplichte CO 2 -meters, maar ook het CST. ‘Het blijft een belangrijk instrument van onze verdediging. Omdat wie gevaccineerd is een lagere kans heeft om besmet te worden én om het virus door te geven. Dat is bewezen. Maar we mogen niet de fout maken van vorig jaar te denken dat het alles zal oplossen.’

Dat is vooral belangrijk voor de lange termijn, zegt hij. ‘Vandaag gaat het goed en wellicht zal het tot na de zomer goed gaan. Maar daarna komen er nieuwe varianten en wellicht opflakkeringen. Dáár moeten we klaar voor zijn.’