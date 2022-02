Dalle wil Russia Today weren uit Vlaamse huiskamers

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft contact opgenomen met de Vlaamse mediawaakhond VRM om de uitzendingen van Russia Today in Vlaanderen te schrappen. De Russische staatszender verspreidt volgens hem desinformatie over de oorlog in Oekraïne.

Dat meldt zijn woordvoerder zondag. In Vlaanderen is Russia Today te bekijken op Telenet.

‘Russia Today (RT) is een door de Russische Staat gecontroleerde televisiezender die ook in ons land wordt uitgezonden’, aldus Dalle in een brief gericht aan de VRM. ‘Het is duidelijk dat zij desinformatie en propaganda verspreiden ter ondersteuning van de Russische strategie in het gewapend conflict in Oekraïne.’ Dalle meent daarom ‘dat we niet langer kunnen aanvaarden dat RT door onze dienstverleners wordt verspreid’.

Dalle heeft de VRM gevraagd zijn vraag ook over te maken aan de regulator van de Franse Gemeenschap en de Europese mediawaakhond. Daarnaast heeft Dalle ook een brief geschreven aan de Europese autoriteiten en de Britse regering om Russia Today ook daar uit de ether te halen. In Duitsland besliste eerder zelf al dat de zender niet mag uitzenden in het land.