Tsjetsjenen sturen soldaten naar Oekraïne om Russische troepen te steunen

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft militairen naar Oekraïne gestuurd, om daar het Russische leger te steunen. Het zou gaan om maximaal zo’n 12.000 soldaten. Hij vraagt het Oekraïense volk om de eigen regering omver te werpen.

De autoritaire Kadyrov geldt als een vertrouweling van Poetin. Hij werd in 2007 door Poetin zelf aangesteld als president van Tsjetsjenië. Hij noemde zichzelf in het verleden ook meermaals een ‘voetsoldaat’ van de Russische president. Het is ook niet voor het eerst dat Tsjetsjeense troepen de Russen steunen bij militaire operaties. Dat was ook al het geval in Syrië en Georgië.

De troepen verzamelden zaterdag al in hoofdstad Grozny. Dat was te zien op beelden die de staatszender RT heeft verspreid. Het zou gaan om 12.000 soldaten, maar onduidelijk is of die al allemaal zijn ingezet. Daarvoor wordt gewacht op een signaal van de Russen.

Kadyrov zelf stelde zaterdag in een videoboodschap dat er wel degelijk al van zijn soldaten zijn ingezet. Hij stelde dat de grote steden van Oekraïne, inclusief hoofdstad Kiev, makkelijk in te nemen zouden zijn. Berichten vanuit Oekraïne over verliezen aan Russische kant wees hij volledig van de hand. ‘Op dit moment hebben we nog geen enkele gesneuvelde of gewonde. Er is zelfs niemand met een snotneus’, aldus Kadyrov.

Daarnaast echode hij in zijn boodschap ook een eerdere toespraak van Poetin, en riep ook Kadyrov de Oekraïners op om de regering omver te gooien. ‘De president (Poetin, nvdr) heeft de juiste beslissing genomen, en wij zullen onder alle omstandigheden zijn orders uitvoeren. Daarom vraag hij de Oekraïeners zich vooral ook niet te verzetten. Hij wil niet vechten tegen de Oekraïners, stelt hij.



Volgens de Russische nieuwssite Znak zou Kadyrov ook de Oekraïense president Zelenski hebben opgeroepen hebben om ‘vergiffenis’ te vragen bij Poetin, en zo de schade te beperken. ‘Accepteer alle eisen die Rusland stelt’, luidt zijn advies.