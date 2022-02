Dit gebeurde afgelopen nacht: gasleidingen geraakt bij bombardementen - Russen trekken Charkiv binnen

In de nacht van zaterdag of zondag heeft het Russische leger opnieuw verschillende steden in Oekraïne gebombardeerd. Russische troepen zijn Charkiv, de tweede stad van het land, binnengereden. Ook gasleidingen en een olieterminal werden geviseerd.

Nadat de Europese Unie de Oekraïeners zaterdagavond laat hoop had gegeven door strengere sancties af te kondigen, volgde er opnieuw een nacht van bombardementen in Oekraïne. De Russische troepen viseerden daarbij de grote steden.

In de hoofdstad Kiev bleef het wel relatief rustig. Er waren er af en toe explosies en schoten te horen, meldt Reuters, al was het niet meteen duidelijk waar die vandaan kwamen. Mikola Povoroznik, adjunct-burgemeester van Kiev, zegt dat de situatie onder controle is. Er waren volgens hem een paar gevechten met groepjes Russische saboteurs in de stad.

Maar ten zuidwesten van Kiev, in de stad Vasylkiv, hebben Russische troepen een gas- en olieterminal in de buurt van een militair vliegveld gebombardeerd. ‘De vijand wil alles vernietigen’, reageerde Natalia Balasinovitsj, de burgemeester van Vasylkiv. Omdat de gevechten voortgaan, kunnen reddingswerkers het vuur, dat tot in Kiev zichtbaar is, niet blussen. De gasleiding is wel al afgesloten.

Ook elders in het land werden gasleidingen geviseerd. In Charkiv, de tweede stad van Oekraïne, hebben de Russen een pijpleiding opgeblazen. Russische legervoertuigen zijn na de bombardementen de stad binnengetrokken en zouden de controle hebben.

De zuidelijke stad Nova Kakhovka is ook ingenomen door de Russen. Dat zegt de burgmeester van de stad. En de Russen beweren de steden Cherson en Berdiansk omsingeld te hebben.

Pro-Russische separatisten in Loehansk stellen dat het Oekraïense leger een olieterminal in de regio heeft beschoten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft strijdvaardig. ‘We hebben de vijand tegengehouden en slaan de aanvallen met succes af. We strijden verder’, zei hij zaterdag nog in een videoboodschap vanop straat in Kiev.

De dodentol van de oorlog blijft ondertussen oplopen. Minstens 198 Oekraïners zijn al omgekomen, daarbij drie kinderen, en 1.115 mensen raakten gewond. Dat heeft het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid aan Interfax gezegd.

Hoeveel Russische slachtoffers er al vielen, is niet duidelijk. Rusland geeft daar nog geen informatie over. De Oekraïeners beweren dat al zowat 3.500 Russische soldaten gedood of gewond zijn.