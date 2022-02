Christian Eriksen is weer voetballer

Christian Eriksen heeft als enige speler van Brentford een goed gevoel overgehouden aan de nederlaag tegen Newcastle United (0-2), in de Engelse tweede klasse. De middenvelder mocht in de 52ste minuut invallen. Het was de eerste keer dat de Deen in actie kwam in een officieel duel sinds hij afgelopen zomer in de EK-wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand.

‘Als je het resultaat wegneemt, ben ik een gelukkig man’, zei Eriksen. ‘Na alles wat ik heb meegemaakt, is dit een heerlijk gevoel. Ik ben weer terug. Iedereen was hier: mijn ouders, mijn kinderen, mijn schoonmoeder en enkele artsen die mij hebben geholpen. Wat zij hebben meegemaakt, is nog zwaarder dan wat ik heb meegemaakt.’

De 30-jarige Eriksen kon tijdens zijn invalbeurt niet helemaal camoufleren dat hij wedstrijdritme mist. ‘Ik moet mijn balgevoel nog een beetje terugkrijgen’, erkende hij. ‘Maar ik ga er alles aan doen om Brentford in de Premier League te houden.’

Eriksen liet eind vorig jaar zijn contract bij Inter ontbinden omdat hij niet met een defibrillator mag voetballen in Italië. Hij trainde even mee met Jong Ajax en tekende vervolgens een contract bij Brentford. Eriksen speelde eerder in de Premier League bij Tottenham Hotspur, waar hij zijn beste dagen als voetballer kende.