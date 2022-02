Chelsea-eigenaar Abramovitsj zet stap opzij

De Russische zakenman Roman Abramovitsj draagt het beheer van de voetbalclub over aan de bestuurders van de Chelsea Foundation. Dat heeft de club zaterdag bekendgemaakt. Het bestuur plooit onder de druk om individuele sancties tegen Russische oligarchen te nemen.

Na de Russische inval in Oekraïne gaan er in het Verenigd Koninkrijk heel wat stemmen op om individuele sancties af te kondigen tegen vooraanstaande oligarchen. Abramovitsj was destijds een van de vertrouwelingen van de Russische president Vladimir Poetin. In het verleden ondervond hij al problemen om nog aan een visum voor het VK te geraken.

• De opgejaagde tsaar van Chelsea

Ambramovitsj heeft zelf altijd heftig ontkend dat hij nauwe banden heeft met het Kremlin. Toch wordt hij beschouwd als een van de 35 rijke oligarchen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De Russische oppositieleider Aleksej Navalny noemt hen ‘belangrijke handlangers’ van de ‘kleptocratie’ van Poetin.

Dochter steunt Oekraïne

Opvallend genoeg heeft Ambramovitsj’ dochter Sofia (27) op Instagram duidelijk laten blijken dat ze de Russische inval in Oekraïne niet steunt. En dat ze ook geen voorstander is van president Poetin. ‘De grootste en meest succesvolle leugen van de propaganda van het Kremlin is dat de meeste Russen achter Poetin staan’, deelde ze op Instagram. Daarbij schreef ze ook dat het Poetin is die een oorlog wil, niet Rusland.