KV Oostende en Sint-Truiden delen de punten

KV Oostende-STVV was lang een maat voor niets: de schoten op doel waren op één hand te tellen, met een 0-0 als logisch resultaat. Na de rust solliciteerde KVO het meest naar een gevleide zege, maar met een billijk gelijkspel kon iedereen best leven.

Op papier voorspelde de affiche aan zee niet bepaald spektakel, maar voor beide ploegen stond er aardig wat op het spel. KV Oostende kon mits een zege haast definitief het behoud vieren – we zien Seraing of Zulte Waregem plots geen stuntreeks neerzetten. STVV had zelfs nog uitzicht op de play-offs. Maar om die droom levend te houden, moest er gewonnen worden in Oostende. De Kanaries pronkten met negen op negen en trokken dus met bakken vertrouwen naar de kust. In de tribunes zaten alvast ongeveer tweehonderd Japanners, uitgenodigd door KVO.

Nul schoten op doel aan de rust

Gezellige boel, daar in de Diaz Arena. Maar inspirerend werkte dat allerminst. Het spelbeeld kabbelde lang: veel strijd op het middenveld tekende het wedstrijdbegin, met een kleine kans aan elke kant. Hara kopte eerst een voorzet van Brüls naast, bij KVO waagde Gueye een opportunistische poging. Die ging echter huizenhoog over. Gaandeweg ging het overwicht toch meer naar Sint-Truiden, waar échte kansen creëren evenwel moeilijk bleef. Een hoekschop op het halfuur na een knappe actie van Konaté: daar moesten we het mee doen. De kustploeg kreeg hoe langer, hoe minder een poot aan de grond, terwijl de tegenstander rond de zestien geen ideeën had. Nul schoten op doel langs beide kanten aan de rust: dat leverde een slaapverwekkende maar logische 0-0 aan de rust op.

Had de tweede helft beterschap in petto? De openingsminuten deden alvast het beste vermoeden. Durkin zette zijn hoofd tegen een goede voorzet, maar het de bal viel maar net naast het doel. Het mag gezegd: doelman Scherpen zag er daar niet bepaald koosjer uit. Het spel zat door die poging op de wagen, want KVO had meteen een antwoord in petto: Capon probeerde, daarna mocht Atanga afdrukken. Maar een bal tussen de palen krijgen, bleek nog steeds moeilijk voor de kustformatie. Oostende toonde wel meer wil dan voor de rust: hoop deed leven. Sint-Truiden antwoordde op het uur met een driedubbele wissel: onder anderen cultspeler Kagawa mocht invallen.

Iedereen gelukkig

Bracht het vierde kwartier nog een doelpunt? Als dat goaltje zou vallen, hadden wij ons geld op Oostende gezet. Een kopbal van Fortes werd makkelijk geklemd door Schmidt, een schicht van Rocha werd door dezelfde doelman in corner verwerkt. Een voorsprong voor KVO was nu écht wel gerechtvaardigd, maar die kwam er niet meer. Een puntendeling aan zee: daar was iedereen eigenlijk gelukkig mee. KVO omdat het verder wegliep van de kelderploegen, STVV omdat het na de rust nooit meer verdiende.