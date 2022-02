Verzet om financieel superwapen in te zetten neemt af

Steeds meer Europese landen lijken bereid te zijn om Rusland via het Swift-netwerk gedeeltelijk of geheel van het internationaal banksysteem af te sluiten. Duitsland was aanvankelijk tegen, maar lijkt zijn verzet deels te laten varen.

Het wordt als het ultieme sanctiewapen aanzien: Rusland afsnijden van het Swift-netwerk. Dat is het netwerk met zetel in België dat 11.000 banken in 200 landen met elkaar laat communiceren. Het zorgt ervoor dat een betaalopdracht vanuit een bank op de rekening van een andere bank kan belanden. Snij je een bank af van Swift, dan kan die geen geld meer overschrijven naar een andere bank. Snij je een compleet land weg uit Swift, dan kan dat land nauwelijks nog handel drijven met andere landen. Het was daarom dat een aantal landen die veel handel drijven met Rusland, zoals Duitsland, Italië, Hongarije of Cyprus afgelopen dagen nog tegenstander waren om het Swift-wapen als sanctie tegen Rusland in te zetten.

Daar lijkt nu verandering in te komen. Italië, Hongarije en Cyprus gaven zaterdag aan toch bereid te zijn om Rusland geheel of gedeeltelijk uit Swift te snijden. Ook Amerikaans president Joe Biden liet al verstaan dat de inzet van het Swift-wapen een optie kon zijn. Duitsland leek zich het langst te verzetten. Naast de vele Duitse bedrijven die zaken doen met Rusland, is er ook de vrees dat Rusland zal antwoorden met het dichtdraaien van de gaskraan. Duitsland is heel afhankelijk van Russisch gas. Zonder Swift kan in principe ook niet voor dat gas betaald worden, alhoewel experts wel aangeven dat er voor grote bedrijven als Gazprom manieren blijven om gas te leveren en toch betaald te worden, bijvoorbeeld via dochtervennootschappen die zich niet in Rusland bevinden.

‘Gericht en functioneel’

‘Na afloop van een Europese vergadering van de Ministers van Financiën in Parijs zaternamiddag verklaarden Duits minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en minister van Economische Zaken Robert Habeck in een gezamelijk persbericht dat ze voorstander zijn van ‘gerichte en functionele’ beperkingen van het gebruik van Swift. ‘We werken dringend aan een manier om de nevenschade van de ontkoppeling van Swift te beperken, en wel op zo’n manier dat het de juiste mensen treft.’