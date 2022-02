Eupen snoept leider Union punten af

Union was in de wedstrijd tegen staartploeg Eupen de betere, maar liet toch punten liggen. Zonder het geschorste spitsenduo Deniz Undav-Dante Vanzeir kon de competitieleider Eupen-doelman Nurudeen niet in verlegenheid brengen: het bleef 0-0.

Een zonovergoten Dudenpark, een enthousiast thuispubliek en uitsupporters in carnavalskleding: deze zaterdagmiddag had alle ingrediënten voor een schitterende pot voetbal. Of toch bijna alle ingrediënten: het ontbreken van Vanzeir en Undav bij Union – beiden geschorst – was een serieuze aderlating voor de Brusselaars. Felice Mazzu verraste met de vervangers van het koningskoppel: Millan nam wél zoals verwacht zijn plek in de spits in, maar hij kreeg het gezelschap van Lapoussin, niet van Mitoma. De Japanner werd op de wingback, zijn normale positie, geposteerd. Eupen kon wél rekenen op zijn topschutter: Smail Prevljak moest de bezoekers aan doelpunten helpen.

De afwezigheden voorin leken Union aanvankelijk alleszins niet te deren: al na twee minuten hadden de Brusselaars op voorsprong kunnen staan nadat een gevaarlijke corner voor doel bleef hangen, maar niemand kon de bal tegen de touwen werken.

Union begon enthousiast, maar zakte nadien toch in. Het probleem van de wedstrijd tegen Sint-Truiden herhaalde zich: het was enorm moeilijk om kansen te creëren tegen een laag blok. Mitoma en Lapoussin probeerden het dan maar van buiten de zestien, maar beide schoten waaiden hoog over.

Polonaise

Aan initiatief was er nochtans geen gebrek bij de thuisploeg: het ging wel op zoek naar openingen, maar vond die niet. Valkanis had een stevig blok neergezet bij Eupen, en dat konden de uitsupporters wel smaken: in carnavalsoutfit pakten de bezoekende fans uit met een heuse polonaise. Het gaf Eupen een boost, want het waren de Panda’s die voor de grootste kans van de eerste helft zorgden : Beck kon van dichtbij inkoppen, maar knikte over. Voorts had de eerste helft weinig om het lijf: op een schietkans van Lazare na kregen we amper iets te zien.

De tweede helft moest beterschap bieden voor de competitieleider, al ging het tweede bedrijf gewoon door op hetzelfde elan. Hete standjes waren er genoeg voor het Eupense doel, maar wie echte kansen wou zien bleef op zijn honger zitten. Ook Felice Mazzu had het begrepen: twintig minuten voor tijd haalde hij Millan naar de kant, en zette hij snelheidsduivel Mitoma dan toch (alleen) in de spits. Casper Nielsen schoof een rijtje hoger, want Marcq kwam in de ploeg.

Geen kansen

Maar ook die zet bood geen beterschap, waardoor de tweede helft eigenlijk werd afgewerkt zonder noemenswaardige kansen: het leverde een brilscore op. Een nieuwe clean sheet heeft Union dus wel weer beet, maar het kan onmogelijk tevreden zijn met een draw tegen Eupen. Er moet dringend gezocht worden naar oplossingen tegen ploegen die in blok spelen, want anders is het niet uitgesloten dat Union ook in de komende wedstrijden met punten morst.

Union telt wel nog tien punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge, dat zondag wel nog de topper tegen Antwerp afwerkt. Ook Eupen schiet met een puntje weinig op: de Panda’s tellen vijf punten meer dan Seraing, dat zondag de verplaatsing naar Waregem maakt.