Annemiek van Vleuten wint Omloop voor vrouwen

Annemiek van Vleuten heeft de Omloop bij de vrouwen naar haar hand gezet. De Nederlandse trok op de Bosberg ten aanval. Enkel Vollering kon mee. In een sprint met twee trok Van Vleuten aan het langste eind. Belgisch kampioene Lotte Kopecky sprintte niet meer voor de derde plek.

Van Vleuten bleef na 128,4 kilometer tussen Gent en Ninove in de sprint met twee haar landgenote Demi Vollering voor na een lange sprint. Een derde Nederlandse, Lorena Wiebes, won de sprint om de derde stek. De 39-jarige Van Vleuten zegevierde in 2020 al een eerste maal in de Omloop Het Nieuwsblad

In de vorige editie ging de eindzege naar Anna van der Breggen. De Nederlandse, die haar koersplunje intussen omgewisseld heeft voor een functie als ploegleidster bij SD Worx, haalde het toen afgescheiden van de Deense Emma Norsgaard en haar landgenote Amy Pieters. De beste prestatie vanuit Belgische zijde in de Omloop Het Nieuwsblad werd neergezet in 2010 toen Liesbet De Vocht tweede werd na de Zweedse Emma Johansson.