Indrukwekkende Wout van Aert solo naar zege in Omloop Het Nieuwsblad

Wout van Aert heeft met veel machtsvertoon de Vlaamse openingskoers Omloop Het Nieuwsblad gewonnen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Een vroege vlucht van zeven met één landgenoot Ruben Apers (Sport Vlaanderen Baloise) kleurde de eerste uren van de koers, Jumbo-Visma controleerde in dienst van Wout van Aert. Het zevental fietste een maximale voorsprong van zeven minuten wat het peloton ertoe dwong het tempo redelijk snel op te schroeven. Een bedrijvig Lotto-Soudal dropte met Philippe Gilbert een eerste bommetje op de Valkenberg. Op de Holleweg brak de finale pas echt open, ook door een valpartij met onder meer Victor Campenaerts.

De finale was duidelijk begonnen. Het duo Vliegen-Vermeersch ging voor het peloton uitrijden. Het achtervolgende duo kreeg het gezelschap van hardrijder Stefan Küng, op iets minder dan vijftig kilometer van de finish werden de laatste vroege vluchters ingerekend door Küng, Vermeersch en Vliegen.

Quick-Step - Alpha Vinyl en Jumbo-Visma sloegen de handen in elkaar in de achtervolging maar kwamen aanvankelijk geen meter dichter bij de groep Vermeersch. Nathan Van Hooydonck en Oliver Naesen trokken op de Leberg het tempo in het peloton flink op, maar Intermarché en FdJ probeerden de koers lam te leggen in dienst van hun kopmannen. Opvallend: Quick-Step - Alpha Vinyl had enkel Lampaert op de eerste rijen koersen.

Terwijl de drie kopmannen elkaar vooraan goed verstonden, ging het in het peloton met horten en stoten. Tiesj Benoot lanceerde een drietrapsraket op de Berendries in dienst van Wout van Aert. Het Ineos-duo Pidcock-Narvaez pikte hun wagonnetje aan, even later sloot ook Colbrelli aan. Quick-Step - Alpha Vinyl miste opnieuw de slag.

Foto: AP

Met nog 25 kilometer te gaan kwam de groep Van Aert vooraan aansluiten en kregen we een selecte kopgroep die richting Muur van Geraarsbergen trok. Quick-Step en Trek-Segafredo probeerden in de aanloop naar de Muur nog de meubelen te redden, vooraan reed Benoot op kousenvoeten weg uit de kopgroep. Op de Muur draaide Benoot solo de vesten op, de groep Van Aert was intussen gegrepen door een peloton gemend door Oliver Naesen. Benoot kwam nog als eerste boven maar het peloton, onder leiding van Mohoric, was niet ver. Alles te herdoen dus.

De volgende versnelling was van Naesen met Victor Campenaerts. Twee keer gevallen, evenveel fietswissels maar toch aanwezig in de finale. Nog voor de kasseien reed Wout van Aert echter weg van zijn concurrenten. Enige probleem voor de nationaal kampioen was de omvang van de achtervolgende groep. Het werd een strijd tegen een peloton zonder stoorzenders, maar Van Aert keek niet om en reed als een bolide richting Ninove.

Wat deden de Belgen?

Winnen, met Wout van Aert. Met de hulp ook van een sterke ploegmaat Tiesj Benoot. Eén-nul voor Jumbo-Visma ook in de strijd met Quick-Step - Alpha Vinyl. Andere landgenoten die zich in de kijker reden: vroege vluchter Ruben Apers, Florian Vermeersch en de in de voorbeschouwingen over het hoofd geziene Loïc Vliegen.

Enfin, onze landgenoten waren de ganse dag in beeld. De Belgen van Lotto-Jumbo controleerden in dienst van Wout van Aert, Lotto-Soudal probeerde vroeg de boel open te breken met Van Moer en Gilbert. Maar het was toch vooral wachten op de echte finale vooraleer Wout van Aert zich toonde.

Tiesj Benoot liet op de Berendries zien waarom Jumbo-Visma hem heeft aangetrokken. Van Aert volgde. Waarmee we onze betere landgenoten op een rijtje hadden. De Belgen van Quick-Step misten de slag, al liet ook Yves Lampaert een behoorlijke indruk. Lotto-Soudal had met Vermeersch een man vooraan en Intermarché zag Vliegen uitblinken. Ook Victor Campenaerts reed een opvallende wedstrijd: twee keer gevallen, twee keer van fiets gewisseld maar toch present in de finale. Sterk! Ook Oliver Naesen mag met een gerust gemoed naar het voorjaar uitkijken en Greg Van Avermaet sprintte zichzelf toch maar weer op het podium. Greg en Ollie zijn behoorlijk in orde. Maar tegen deze Van Aert viel eens te meer niets te beginnen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Het startschot werd gegeven door olympisch kampioen Bart Swings die ook nog een bezoekje bracht aan die andere olympische kampioen, Greg Van Avermaet. Ook Wout van Aert, zilver in Tokyo, kreeg de winnaar van de massastart in Peking over de vloer.

Met Tim Wellens en Sep Vanmarcke, beiden ziek, verloor het peloton al twee outsiders nog voor de eerste kilometer gereden was. Lawrence Naesen was dan weer het eerste slachtoffer van een val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Uitslag

1. Wout van Aert

2. Sonny Colbrelli

3. Greg Van Avermaet

4. Oliver Naesen

5. Victor Campenaerts