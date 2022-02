Vanaf maandag geen mondmasker meer in restaurants, musea, bioscopen in Frankrijk

Het mondmasker is vanaf maandag in Frankrijk niet langer verplicht op plaatsen waar een vaccinatiepas vereist is, zoals musea, bioscopen of restaurants. De nieuwe versoepeling van de coronabeperkingen komt op een moment dat de pandemie sterk afneemt.

Het mondmasker blijft verplicht op de trein en het vliegtuig, waarvoor ook een vaccinatiepas nodig is. Op school mag het mondmasker af tijdens de speeltijd.

In Frankrijk lagen vrijdag 2.546 covidpatiënten op de intensieve zorg van de ziekenhuizen, een afname van 110 in 24 uur tijd. De Franse regering overweegt de vaccinatiepas geheel of gedeeltelijk op te heffen als het aantal coronapatiënten op de intensieve zorg tegen half maart onder de 1.500 zakt.