Russische sport raakt steeds meer geïsoleerd: Polen weigert kwalificatiewedstrijd te spelen

De Russische sportwereld raakt internationaal geïsoleerd na een ongeziene golf van afgelastingen en boycots. Alle grote sportevenementen in Rusland worden geannuleerd. Terwijl de wereldvoetbalbond Fifa aarzelt over de WK-kwalificatiewedstrijden van de Russen, liet tegenstander Polen al weten niet te willen spelen.

‘Het is onmogelijk de Grote Prijs van Rusland te organiseren in de huidige omstandigheden.’ De directie van de Formule 1 liet deze middag weten dat het duurste rondreizende circus van de wereld eind september niet naar het Russische Sotsji trekt. De Formule 1 volgt daarmee het voorbeeld van de Europese voetbalbond Uefa, die eerder vandaag besliste om de Champions League-finale van Sint-Petersburg te verhuizen naar Parijs. Ook talrijke andere sportfederaties annuleerden in de loop van de dag wedstrijden op Russisch grondgebied.

Nooit eerder kwam een golf van boycots zo snel op gang. Het huidige klimaat doet denken aan de Koude Oorlog, toen Amerikaanse atleten de Olympische Spelen van 1980 in Moskou boycotten en Russische atleten die van Los Angeles in 1984. Maar de snelheid waarmee internationale topevenementen werden geannuleerd, is ongezien. Internationale sportbonden die wel nog wedstrijden hielden op Russische bodem, moesten onder grote internationale druk op hun stappen terugkomen.

Skicross met zes Russen

Dat laatste gebeurde met de internationale skifederatie FIS die in de Oeral een wedstrijd skicross had georganiseerd. Van de 61 starters bij de mannen zijn alleen de zes Russische deelnemers aan de wedstrijd begonnen. De overige skiërs weigerden deel te nemen, onder wie de olympische kampioen Ryan Regez uit Zwitserland. Hetzelfde gebeurde bij de vrouwenwedstrijd. Dat de FIS toch nog een officiële uitslag publiceerde, met alleen Russische atleten erop, leidde tot harde internationale kritiek. De wereldskibond besliste daarom snel alle resterende wedstrijden in Rusland, in alle wintersportdisciplines, te annuleren.

Niet alleen sportbonden, ook voetbalclubs nemen afstand van Rusland. Donderdag raakte bekend dat het Duitse Schalke 04 breekt met zijn Russische hoofdsponsor Gazprom. Vrijdag maakte het Engelse Manchester United een einde aan zijn overeenkomst met de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. De deal zou zo’n 48 miljoen euro waard zijn. Manchester United reisde eerder deze week al met een andere maatschappij terug van zijn Europese wedstrijd tegen Atlético in Madrid.

Wat met Rusland-Polen?

Alle sportbonden en -organisaties noemen de Russische inval in een soeverein land als reden voor de boycot. Maar tussen de regels door houden ze een slag om de arm. In het persbericht van de Formule 1 vielen de woorden ‘in de huidige omstandigheden’ op. De automobielorganisatie houdt de handen vrij voor als zou blijken dat het conflict voor 25 september – de datum van de Grote Prijs – beëindigd wordt. Anders dan de automobielfederatie FIA is de Formule 1 een privéorganisatie. Liberty Media, een Amerikaans bedrijf, is er de eigenaar van.

Waar het vrijdagmiddag nog stil was, was bij de wereldvoetbalbond Fifa. Volgende maand zijn WK-kwalificatiewedstrijden in Rusland gepland. Rusland moet zich nog plaatsen voor de wereldbeker in Qatar en speelt op 24 maart in Moskou tegen Polen. Nadat de Europese voetbalbond Uefa eerder al druk zette om die wedstrijd uit Rusland weg te halen, heeft Polen nu laten weten dat het de wedstrijd helemaal niet meer wil spelen gezien de huidige situatie. Een officiële beslissing van de Fifa is er echter nog niet.