Vladimir Poetin zet de aanval op Oekraïne onverminderd voort. Russische troepen vielen verschillende strategische punten aan in Kiev, het Oekraïense leger probeert stand te houden. Een Oekraïense vrouw wordt geprezen op sociale media nadat er een video van haar is opgedoken waar ze de confrontatie aangaat met een Russische soldaat.

Man gaat voor Rusissche militaire voertuigen staan

Er zijn beelden opgedoken op Twitter van een Oekraïense man die een Russisch militair konvooi wil blokkeren. De korte video werd gedeeld door HB, een Oekraïens persagentschap, en werd vermoedelijk aan de grens tussen Rusland en Oekraïne gemaakt, hoewel de exacte locatie onbekend is.

Moment waarop raket inslaat op appartementsgebouw

Volgens persbureau Reuters zijn zaterdagochtend twee raketten neergekomen in Kiev, allebei in het zuidwesten. Een raketinslag op een flatgebouw werd gefilmd door beveiligingscamera’s binnen en buiten het gebouw. ‘Het was rechtstreeks in onze woonkamer’, zei een bewoner toen hij werd gefilmd na de inslag.