Belgisch konvooi met beschermend materiaal op weg, Nederlanders sturen raketten en ‘ook Fransen leveren wapens’

De Oekraïense vraag om meer wapens en munitie lijkt eindelijk te worden beantwoord. Nederland stuurt ‘zo snel mogelijk’ tweehonderd luchtdoelraketten, en ook de Fransen en de Italianen zouden defensiesteun hebben toegezegd. Onze Defensie legt de laatste hand aan een lijst van wapens die België kan leveren.

In een brief hebben de Oekraïense leden van de EVP-fractie in het Europese Parlement de Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nogmaals opgeroepen om het Oekraïense leger van militair materieel te voorzien. Concreet wordt gevraagd om munitie, luchtverdedigingssystemen, antiraketsystemen en waarschuwingssystemen voor raketaanvallen, zware wapens en beschermende kledij te sturen.

De Nederlandse regering heeft aan de Nederlandse Tweede Kamer laten weten tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten naar Oekraïne te sturen. Die kunnen vliegtuigen en helikopters raken tot een afstand van ongeveer 5 kilometer. Wanneer de raketten geleverd worden, is nog niet bekend.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken verklaarde ondertussen dat ook Frankrijk bereid is wapens te leveren. Vanochtend maakte Oekraïens president Zelenski op Twitter al bekend dat hij met Frans president Macron had gebeld en dat ‘wapens en materieel van onze partners onderweg zijn’. Na een onderhoud met de Italiaanse president Draghi verklaarde Zelenski dat die ‘militaire steun’ had toegezegd.

Ook België bereid

Ook binnen onze regering is er consensus over wapenleveringen aan de Oekraïeners. Oorspronkelijk had België negatief gereageerd op de vraag van Oekraïne, omdat hij de gespannen situatie niet wilde doen escaleren. Maar ondertussen is de situatie veranderd.

Defensie heeft opdracht gekregen de praktische kant van zo’n levering te bekijken. Zo moet nagegaan worden wat ons leger kan missen, en wat er compatibel is met de Russische wapens die door het Oekraïense leger gebruikt worden. Op dit moment legt het leger de laatste hand aan die lijst.

Eerder werd al toegezegd om beschermingsmateriaal zoals kogelvrije vesten, helmen, en materieel voor verkenning zoals verrekijkers te sturen. Een konvooi met dat materiaal is zaterdag al vertrokken.