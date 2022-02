Baas Europese Navo-strijdkrachten kondigt ongeziene afschrikking en verdediging aan

De Navo is bereid om ‘de volledige kracht van al onze strijdkrachten in te zetten’ om het grondgebied te verdedigen. Dat zegt de baas van de Navo-troepen in Europa.

‘Deze maatregelen zijn voorzichtig en verhogen onze snelheid, reactiviteit en onze mogelijkheden om bescherming te bieden aan de 1 miljard mensen die we gezworen hebben te beschermen.’ Dat zegt Generaal Tod D. Wolters, de ‘Supreme Allied Commander’ van de Navo-strijkdkrachten in Europa (SACEUR) in een mededeling.

Gisteren beslisten de Navo-leiders om voor de eerste keer de Nato Response Force (NRF) in te schakelen naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Wolters moet nu beslissen hoe dat gebeurt. Hij bestempelt de invasie als ‘unprovoked and unjustified’, zonder aanleiding en niet verantwoord. ‘Dit is een historisch moment en de eerste keer dat de Navo de high readiness forces voor afschrikking en verdediging inzet. Zij vormen een flexibele, geloofwaardige gevechtkracht, die we op meerdere manieren kunnen inzetten.’

De Navo-landen stellen allemaal militairen en materieel ter beschikking van de Navo. Onder meer via de VJTF, de Very High Readiness Task Force, die deel uitmaakt van de NRF. Met dat brede aanbod, gecombineerd met de extra militairen die verschillende landen al op eigen houtje hebben uitgestuurd, maakt Wolters nu de puzzel. Hij heeft daarvoor middelen van de marine, de luchtmacht en de landstrijdkrachten. Maar ook cyberaanvallen en acties vanuit de ruimte behoren volgens hem tot de mogelijkheden.

Louter verdedigen

Het blijft wel bij verdedigen. De Navo zal niet zelf militair tussenkomen in Oekraïne, maar stuurt wel extra troepen naar de landen errond die lid zijn. Oekraïne is dat vooralsnog niet. Als Rusland een van die landen zou aanvallen, treedt artikel 5 in werking, dat een aanval op één lid beschouwt als een aanval op de hele Navo.

‘We bewonderen de moed en de volharding van de Oekraïense strijdkrachten’, aldus Wolters. Hij waarschuwt dat de Navo geen compromissen zal sluiten bij de verdediging van het eigen grondgebied, wanneer het conflict dus buiten de grenzen van Oekraïne zou treden. ‘We zijn bereid om de volledige kracht van al onze strijdkrachten in te zetten.’

Ook ons land houdt militairen stand-by. Het gaat om zo’n 300 militairen van de landcomponent, maar ook extra F-16’s (in het kader van de Navo Baltic Air Policing zijn nu al twee Belgische F-16’s ingezet boven de Baltische staten) en schepen. Zij maken deel uit van het menu waaruit de SACEUR zijn keuze moet maken. Een beslissing daarover valt mogelijk al vandaag.