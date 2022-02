Belgian Lions verliezen WK-kwalificatiewedstrijd van Letland met één punt verschil (65-66) na dertien gemiste vrijworpen

Geen derde opeenvolgende overwinning voor de Bel­gian Lions in de WK-kwalificatiematch tegen Letland. De Belgische nationale basketmannen misten liefst dertien vrijworpen en verloren uiteindelijk met één punt verschil: 65-66.

De Belgian ­Lions, gehavend zonder Ismaël Bako, Sam Van Rossom en Jean-Marc Mwema, hebben gisteravond nipt verloren van Letland. De ­Lions begonnen nerveus tegen de Balten: in het eerste kwart ­lieten ze een 4 op 16 aan shots ­noteren. Ze werden dan ook overklast, en halfweg zag het er met 25-43 beroerd uit.

In het derde kwart begon de nationale basketbalploeg al aan die achterstand te knabbelen, maar de vele gemiste vrijworpen braken hen zuur op (20-14). Het duurde tot het slotkwartier voor ze echt op dreef kwamen.

Via 55-65 ging het nog naar ­65-66, maar het mogelijk winnende shot bleef hangen in de ­handen van Retin Obasohan. De heel nipte nederlaag biedt wel nog ­perspectief voor de ­return. Bij een nieuwe nederlaag is de goede uitgangspositie voor de beslissende WK-voorronde weg.