Lotto Soudal-kopman Tim Wellens geeft forfait voor Omloop Het Nieuwsblad door maagproblemen

Tim Wellens moet in laatste instantie verstek laten gaan voor de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker van het Belgische wielerseizoen.

De kopman van Lotto Soudal werd vrijdagavond ziek en kreeg problemen met de maag, zo laat de ploeg weten. ‘Na overleg met de medische staf, werd de beslissing genomen niet te starten. De UCI-regels bepalen dat hij niet vervangen mag worden.’

Het afhaken van Wellens is een aderlating voor Lotto Soudal. De 30-jarige Limburger won in het prille seizoensbegin al twee keer, de Trofeo Serra de Tramuntana en een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, en werd beschouwd als een van de favorieten.