Zonnig weekend voor de boeg

Het wordt zaterdag droog en zonnig, en ook zondag en maandag blijft het mooi weer.

Zaterdagochtend is het nog koud met kans op rijm- of ijsplekken, maar de lokale nevel, mist en lage wolkenvelden verdwijnen vrij snel. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in het westen.

Het KMI heeft voor heel het land behalve in West-Vlaanderen tot 8 uur code geel voor rijm- of ijsplekken afgekondigd, vooral in het oosten en noordoosten maar plaatselijk ook in het centrum van het land.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het droog en helder. Het wordt koud met algemene vorst en minima tussen 0 en -4 graden.

Zondag blijft het, na een koude ochtend met op de meeste plaatsen vriestemperaturen, droog met volop zon. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en ongeveer 10 graden in Vlaanderen. Op de hoogten is de wind soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Maandag is het nog zonnig, al komen er geleidelijk wolkenvelden opzetten vanaf het westen. Het blijft overal droog tot de avond, in de loop van de nacht naar dinsdag volgen er perioden van regen. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden.