Brusselse beurs veert op en kent beste beursdag in ruim een jaar

De Brusselse beurs heeft vrijdag het verlies van daags voordien, toen de beleggers verschrikt reageerden op de inval van Rusland in Oekraïne, volledig weggeveegd. De Bel20-index dikte 4,18 procent aan tot 4.061,17 punten. Meteen de sterkste stijging in ruim een jaar.

Negentien van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen erop vooruit. De Bel20 klimt weliswaar opnieuw over de grens van 4.000 punten, maar blijft wel nog ruim onder het hoogste niveau van dit jaar. Begin januari piekte de sterindex op meer dan 4.350 punten. In november werd zelfs even een piek van 4.400 punten bereikt.

De grootste dagwinst binnen de Bel20 was vrijdag voor AB InBev. De brouwer had donderdag stevige jaarcijfers gepubliceerd, en werd daarvoor beloond door beleggers. De brouwer werd 7,12 procent meer waard bij een slotkoers van 58,25 euro.

Buiten de Bel20 knalde Befimmo 52,40 procent hoger naar 47,70 euro. De Canadese vermogensbeheerder Brookfield doet een bod op alle aandelen van de vastgoedontwikkelaar. Hij heeft er 47,50 euro per stuk voor veil. Recticel, Bpost en Ascencio klommen met meer dan 10 procent na de publicatie van beter dan verwachtte kwartaalcijfers.