België stelt troepen ter beschikking aan Navo

België zal zijn verantwoordelijkheid nemen en militairen ter beschikking stellen van de snelle reactiemacht van de Navo. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdagavond gezegd op het VRT-journaal.

De Navo besliste vrijdag om de Nato Response Force te ontplooien in een reactie op de Russische agressie in Oekraïne. Waar de eenheden precies gestationeerd worden, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg niet, maar het gaat om de oostflank van het Navo-grondgebied. Naar Oekraïne zelf worden geen Navo-troepen gestuurd, aangezien het land geen Navo-lidstaat is. Wel worden er wapens, waaronder luchtverdediging, geleverd aan Oekraïne.

‘We betreuren het tragische verlies van levens, het enorme menselijke leed en de vernietiging die veroorzaakt werd door de acties van Rusland. Vrede op het Europese continent is fundamenteel verstoord’, zei Stoltenberg. De secretaris-generaal gelooft niet dat het Kremlin zal stoppen bij Oekraïne. ‘We staan voor een nieuw normaal in Europese veiligheid’.

België heeft intussen de vraag gekregen om troepen ter beschikking te stellen van die snelle reactiemacht. ‘We gaan onze verantwoordelijkkheid daarin opnemen’, verzekerde premier Alexander De Croo vrijdagavond in Het Journaal.

Belgische militairen zullen dus deelnemen, al is volgens De Croo nog niet duidelijk om hoeveel troepen het zal gaan. Ze gaan in elk geval richting de oostflank van het grondgebied van de Noord-Atlantische alliantie, aldus de premier, ‘om heel duidelijk te maken aan Rusland, dat zich vandaag echt op een zeer agressieve manier gedraagt, dat we geen millimeter toegeven op het grondgebied van de Navo’.

Uitsluiting Swift

Intussen is militair beschermingsmateriaal uit ons land op weg naar Oekraïne. Kiev vroeg echter ook om bewapening. Die vraag wordt geanalyseerd, zei De Croo, maar omdat ons eigen leger in de hoogste staat van paraatheid is, moet de regering erover waken dat de Belgische defensie nog over alle nodige bewapening beschikt, waarschuwde hij.

Voor De Croo komt ook de Russische uitsluiting uit de internationale betaaloperator Swift in beeld, alleen moet de EU bekijken of dat wel de beste maatregel is om de doelstelling te bereiken. ‘Die doelstelling deel ik alvast: het Russisch militair-industrieel complex zo goed mogelijk afscheiden van de internationale financiële wereld.’