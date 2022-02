Weg wil Johan Van Moerzeke (69) niet uit Oekraïne, hij wil zijn vrienden niet in de steek laten. Het gebrek aan daadkracht van het Westen vindt hij teleurstellend. ‘Verhofstadt stond hier in 2014, waar is hij nu?’

De kelder van zijn huis is uitgehakt in de rotsen. Bovendien is er een grote schuilkelder in de buurt. Als het luchtalarm afgaat komende nacht, dan weet Johan Van Moerzeke (69) waar hij naartoe zal gaan ...