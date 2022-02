Biden nomineert eerste zwarte vrouw voor Hooggerechtshof

Joe Biden heeft, zoals verwacht, Ketanji Brown Jackson genomineerd voor een zitje in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat heeft de Amerikaanse president vrijdag bevestigd op Twitter.

‘Ze is een van de slimste juristen van ons land en zal een uitzonderlijke rechter aan het Hooggerechtshof zijn’, schrijft de Amerikaanse president vrijdag op Twitter. Joe Biden draagt de 51-jarige Ketanji Brown Jackson voor als nieuwe rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court). Ze zou de eerste zwarte Amerikaanse vrouw zijn aan het hoogste rechterlijke ambt in de VS. De Senaat moet wel eerst nog het licht op groen zetten met een simpele meerderheid. Momenteel zijn de zitjes tussen de Democraten en de Republikeinen gelijk verdeeld, maar vicepresident Kamala Harris heeft bij een gelijke stand de doorslaggevende stem.

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h — President Biden (@POTUS) February 25, 2022

Voor de Democraten is het van cruciaal belang dat ze een opperrechter uit eigen rangen benoemen. Er zijn nog maar drie progressieve rechters, tegenover zes conservatieve: nóg een verliezen konden ze zich niet permitteren. De 83-jarige rechter Stephen Breyer kondigde eind januari onder druk zijn pensioen aan.

Baanbrekend

Op dit moment is Jackson rechter in het hof van beroep van Washington, D.C. Dat is na het Hooggerechtshof het ­belangrijkste gerechtshof van de VS, en Jackson heeft de adelbrieven, zoals een Harvard-opleiding. Ze is bovendien een voormalig pro-Deoadvocate. Biden breekt op deze manier met de traditie dat de hoogste rechters voormalige procureurs of dure bedrijfsadvocaten zijn. Van Jackson, die de gematigd progressieve Breyers moet vervangen, wordt verwacht dat ze sterk progressief zal zijn.

De benoeming van een zwarte vrouw in het Hooggerechtshof betekent ook dat Joe Biden een verkiezingsbelofte waarmaakt. Het is een opsteker voor de president die zijn krediet bij zijn zwarte achterban dreigde te verliezen. Een nieuwe Democratische opperrechter is ongetwijfeld voor de hele partij en zijn kiezers een opluchting. De machtsgreep van de Republikeinen in het Hooggerechtshof – Donald Trump kon tijdens zijn presidentschap maar liefst drie nieuwe opperrechters benoemen – veroorzaakten een schokgolf bij progressieve Amerikanen. Tijdens de laatste maanden van Trumps ambt kwam het progressieve icoon Ruth Bader Ginsburg te overlijden. Zij werd vervangen door de katholieke Amy Coney Barrett. Democraten vreesden dat het recht op abortus bedreigd werd.