‘Oostendse’ garnaalkroket zet kwaad bloed aan de kust

Het zit er bovenarms op tussen kustburgemeesters Bart Tommelein (Open VLD, Oostende) en partijgenoot Marc Vanden Bussche (Koksijde). Reden: de erkenning van de Oostendse garnaalkroket als eetbaar erfgoed. ‘Dat moet een klucht zijn’, reageert Vanden Bussche in Het Laatste Nieuws.

‘In Oostduinkerke zijn onze paardenvissers door Unesco erkend en in Nieuwpoort worden de beste garnalen aangevoerd. We laten het hier niet bij. Ik zal de Vlam (Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, red.) vragen om die erkenning open te trekken naar de hele kust. Ik had van Tommelein meer solidariteit verwacht.’

Partijgenoot Tommelein trekt zich in Het Laatste Nieuws niet te veel aan van de kritiek: ‘We hebben ons al eerder uitgeroepen tot de hoofdstad van de garnaalkroket en kunnen bogen op een succesvol garnaalkrokettenfestival. Ik kan de afgunst begrijpen, maar mijn antwoord is simpel: “’t leven is voor de rappe”.’