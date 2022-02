VTM schrapt controversieel tv-programma ‘Ik wil een kind’

Al in oktober kwam er kritiek na de aankondiging van VTM dat het een tv-programma zou maken over wensouders die samen een kind maken. Na gesprekken met wensouders die zich aanmeldden voor Ik wil een kind, trekt VTM er zelf de stekker uit.

Al in oktober toen VTM vorig jaar het programma Ik wil een kind aankondigde, kreeg de zender fors kritiek. Het programma zou ‘wensouders’ volgen. Dat zijn mensen die een kinderwens hebben, maar er door omstandigheden zelf geen kunnen krijgen, en die er bewust voor kiezen om samen met iemand anders een kind op de wereld te zetten en op te voeden zonder dat er sprake is van een romantische relatie tussen de twee biologische ouders. De toekomstige ouders kennen elkaar dus niet noodzakelijk op voorhand.

In een eerste aflevering deed de zender een oproep naar wensouders die willen deelnemen. Nu, vier maanden later, meldt VTM dat het programma zelf niet meer gemaakt zal worden. Die beslissing kwam er na gesprekken met wensouders die gereageerd hadden. In een persbericht zegt Maarten Janssen, channel manager bij VTM, dat de zender met het programma een taboe wilde doorbreken.

Niet voor de camera’s

‘Uit gesprekken met mensen die zich hebben aangemeld stellen we momenteel vast dat de nood aan informatie en begeleiding heel hoog is, maar dat de meeste wensouders het traject liever niet voor de camera’s afleggen’, zegt Janssen. ‘Het was nooit het uitgangspunt om het programma koste wat het kost te maken. Wat we wel wilden doen, is bewust co-ouderschap onder de aandacht brengen. We blijven het thema dan ook een warm hart toedragen en laten de mensen die zich hebben aangemeld voor het programma niet in de kou staan.’

VTM zegt ook dat ‘alle informatie die de redactie van het programma bij elkaar kon puzzelen, met de betrokken wensouders gedeeld zal worden’. Ook blijven de experten die zouden meewerken aan het programma ter beschikking van de wensouders die in het traject van VTM gestapt waren. ‘Wie dat wenst, kan ook in contact komen met de andere mensen die zich hebben aangemeld’, aldus het persbericht.

Omstreden

In oktober stelde zowel de minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), als de Kinderrechtencommissaris zich vragen bij het programma. ‘Een kind krijgen is nog iets anders dan een huis kopen of zelfs een partner vinden. Ik hoop dat de ­programmamakers goed nagedacht hebben over de omkadering’, stelde de minister.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens maakte zich in oktober al zorgen om de kinderen. ‘Zo’n complex thema lijkt me moeilijk in het format van een entertainmentshow te gieten’, zei ze destijds aan De Standaard. Al vond ze een debat over het thema een goede zaak. ‘De illusie wordt gewekt dat een zo complex probleem opgelost kan worden in een simpel tv-programma. Dit programma wil iets regelen wat wettelijk niet geregeld is. Dat is gevaarlijk.’

Ook op de opiniepagina’s van deze krant was het format voer voor debat. ‘Het VTM-programma Ik wil een kind is helemaal geen brug te ver’, schreef columnist Tom Naegels. Voormalig VRT-netmanager Wim Vanseveren reageerde en sprak over ‘een onverantwoord experiment’.