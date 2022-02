Twee zomers: is Me Too met entertainment te verzoenen?

Opgelet, spoilers! Er is al veel inkt over gevloeid, maar één ding is duidelijk. Twee zomers, de nieuwe fictiereeks op Eén raakt een gevoelige snaar. Voor de ene is het een kaakslag in het gezicht van het hele Me Too-debat, anderen vinden dan weer dat we niet te moraliserend moeten doen over fictie.





De vraag is: kan je een onderwerp dat maatschappelijk zo gevoelig ligt wel uit spelen als spannende zondagavondfictie? We praten erover met mediaredactrice Cathérine De Kock en weekbladjournalist Filip Rogiers.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Cathérine De Kock, Filip Rogiers | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Fien Dillen | Eindredactie Fien Dillen| Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten interview Tom Lenaerts – Cinevox, ‘Twee zomers’ – VRT NU, Youtube, ‘Der Ondergang’, ‘Bij mij zijt ge veilig’ – Wim Helsen, ‘Promising young woman’, I may destroy you’, ‘Alex Agnew’, ‘Stephen Fry’

OVER DEZE PODCAST

Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast@standaard.be. Radar bundelt ook cultuurtips in De Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Volgende week zijn we er opnieuw..