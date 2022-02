Dit weekend is het zover, het wielerseizoen start. We kijken allemaal naar één man: Wout Van Aert. In de winter reed hij tien veldritten, die hij op één na allemaal won. Iets gelijkaardig presteren op de weg, dat is misschien wat hoog gegrepen. Maar, wat mogen we wel van hem verwachten?





Wat maakt Wout Van Aert zoveel sterker dan de rest van het peloton? Wielerjournalist Benedict Vanclooster blikt vooruit op het komende wielerseizoen, en analyseert welke rol Van Aert kan spelen.

